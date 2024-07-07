أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار المانجو في سوق العبور.. مؤشر الذهب يجتاح قمما قياسية وارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض الدبشة وارتفاع الصديقة، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار المانجو في سوق العبور، سجل سعر المانجو تباينًا ملحوظًا، في سوق العبور لجملة الفاكهة، إذ ارتفع سعر نوعين من المانجو وانخفاض نوع آخر، فيما استقرت أسعار 14 نوعًا في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

ولعشاق المانجو؛ تستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل:

أسعار المانجو

لـ 17 نوعًا، التي جاءت كالآتي:

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

تراوح سعر مانجو عويس بين 25 جنيهًا و35 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو هندي بين 19 جنيهًا و25 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر مانجو تيمور بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو زبدية بين 17 جنيهًا و21 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بلدي بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فونس بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فص بين 40 جنيهًا و70 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو دبشة، بين 17 جنيهًا و21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر مانجو صديقة بين 17 جنيهًا و23 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر مانجو جولك بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سكري بين 15 جنيهًا و25 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سنارة بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فجر كلان، بين 14 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو تومي بين 14 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.

مؤشر الذهب العالمي يجتاح قمما قياسية بالتداولات العالمية

الذهب عالميا، واصلت أسعار الذهب الصعود خلال تعاملات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر بعد بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي أظهرت تراجع سوق العمل، مما رفع التوقعات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة خلال اجتماعه في شهر سبتمبر المقبل.

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مؤشر الذهب، فيتو

الذهب يحقق معدلات تاريخية غير مسبوقة بالتداولات العالمية

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.3% إلى 2385.63 دولار للأونصة ليحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2%، وارتفع سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 2397.7 دولار، حيث يتم تداول الذهب عند أعلى مستوياته في شهر واحد، حيث ساعدت مراجعات الرواتب المنخفضة وارتفاع آخر في معدل البطالة على تعزيز خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

ويتطلع المضاربون على الارتفاع إلى العودة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450 دولارًا إذا بدأ الفيدرالي الأمريكي في التلميح علنًا إلى سبتمبر.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 206 آلاف وظيفة في يونيو، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات بزيادة 190 ألف وظيفة جديدة.

اقرأ التالي: ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 46,38 مليار دولار في نهاية يونيو

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع صافي الإحتياطيات النقدية الدولية إلى 46,38 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2024 (بصفة مبدئية).

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر على أساس شهري من 46.126 مليار دولار بنهاية مايو 2024، إلى 46.984 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ليسجل نموًا بمعدل 1.86% وزيادة بقيمة 858 مليون دولار خلال الشهر الماضي.

ويُعد احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري أصول يمتلكها البنك تتكون من سلة عملات أجنبية، وذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ومعظم هذه الأصول بالدولار الأمريكي.

البورصة المصرية, قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بحركة التداولات بنسبة 23.85%

البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.923 تريليون جنيه، لتربح نحو 15 مليار جنيه.

كما تصدر قطاع البنوك حركة التداولات بقيمة 333,024,125 جنيها، بنسبة 23.85%.

1.3 مليون سهم و96 ألف صفقة، مكاسب سوقية بحركة تداولات البورصة المصرية

البورصة المصرية، شهدت جلسات البورصة المصرية، إغلاق المؤشرات على تباين في الأداء خلال حركة تعاملات الاسبوع المنتهى، إذ صعد المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.72% عند مستوى 28.364.14، وسط مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.86% عند مستوى 62 ألفًا و222 نقطة.

كما أغلق مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية حركة التعاملات بالاسبوع المنتهى، على تراجع بنسبة 0.96% عند مستوى 9 آلاف و71 نقطة.

اقرأ التالى: هبوط عنيف لمؤشر الدولار الأمريكي في حركة التداولات

البورصة المصرية، فيتو

5 مليارات جنيه مكاسب سوقية

وبلغت قيم التداول في البورصة المصرية بختام تعاملات الاسبوع، نحو 3.3 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 1.3 مليون سهم، وتنفيذ 96 ألفًا و345 صفقة، فيما حققت البورصة مكاسب سوقية بقيمة 5 مليارات جنيه، بعد أن سجل إجمالي رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، ويشار إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إيجي إكس 30»، سجل ارتفاعًا بنحو 13.94% منذ بداية 2024.

اقرأ التالى: البورصة المصرية، تذبذب المؤشرات و98 ألف عملية تداول بختام تعاملات الأسبوع

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024 في الأسواق

أسعار الشوفان ، تقدم “فيتو” خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، ومن أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة؛ لأنه يتمتع بأهمية كبيرة، وفوائد عدة للصحة.

أسعار الشوفان اليوم وفقا لآخر التحديثات

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان مساء اليوم الأحد 7-7-2024، وفقا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 62 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 65 جنيهًا.

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 119 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 56 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 80 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 96 جنيها.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 140 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 73 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

سعر الشوفان، فيتو