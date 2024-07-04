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اقتصاد

البورصة المصرية، تذبذب المؤشرات و98 ألف عملية تداول بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

البورصة المصرية، ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024، لتتخطى المؤشرات مستويات جديدة، حيث بلغ عدد عمليات التداول نحو 98 ألف عملية تداول.

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حركة تعاملات البورصة المصرية، فيتو 

 

حركة تداولات البورصة المصرية بختام  التعاملات 

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72  % عند مستوى  28.364.79   نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.20 %  عند مستوى 6.222.98 نقطة.
  • كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07 % عند مستوى 9.057.92 نقطة.
  • كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52 % عند مستوى 2.768.98 نقطة.

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