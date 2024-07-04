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اقتصاد

الهندي ترتفع لـ 23 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار المانجو في
أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، شهد سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر نوعين من المانجو مقابل استقرار أسعار 15 نوعًا في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

«فيتو» تستعرض سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار المانجو لـ 17 نوعًا، التي جاءت كالأتي: 

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو
  1. تراوح سعر مانجو عويس من 25 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو هندي من 17 جنيهًا إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو تيمور من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
  4. تراوح سعر مانجو زبدية من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.
  5. تراوح سعر مانجو بلدي من 15 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  6. تراوح سعر مانجو فونس من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
  7. تراوح سعر مانجو فص من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.
  8. تراوح سعر مانجو دبشة من 17 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
  9. تراوح سعر مانجو صديقة من 18 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
  10. تراوح سعر مانجو جولك من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  11. تراوح سعر مانجو سكري من 17 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.
  12. تراوح سعر مانجو بيض العجل من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  13. تراوح سعر مانجو سنارة من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  14. تراوح سعر مانجو فجر كلان من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  15. تراوح سعر مانجو تومي من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  16. تراوح سعر مانجو كيت من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  17. تراوح سعر مانجو كيت من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
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العويس تتراجع 5 جنيهات، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

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شعبة الفاكهة: "المانجو في متناول الجميع هذا الموسم"

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