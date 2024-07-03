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اقتصاد

العويس تتراجع 5 جنيهات، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار المانجو في
أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو
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أسعار المانجو في سوق العبور، شهد سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر 3 أنواع من المانجو مقابل ارتفاع ثلاثة آخرين، فيما استقر سعر 11 نوعًا من المانجو في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

«فيتو» تستعرض سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار المانجو لـ 17 نوعًا، التي جاءت كالأتي: 

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو
  1. تراوح سعر مانجو عويس من 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو هندي من 18 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو تيمور من 18 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  4. تراوح سعر مانجو زبدية من 17 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  5. تراوح سعر مانجو بلدي من 15 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  6. تراوح سعر مانجو فونس من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
  7. تراوح سعر مانجو فص من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.
  8. تراوح سعر مانجو دبشة من 17 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيها عن سعرها السابق.
  9. تراوح سعر مانجو صديقة من 18 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهًا عن سعرها السابق.
  10. تراوح سعر مانجو جولك من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  11. تراوح سعر مانجو سكري من 17 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.
  12. تراوح سعر مانجو بيض العجل من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  13. تراوح سعر مانجو سنارة من 18 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  14. تراوح سعر مانجو فجر كلان من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  15. تراوح سعر مانجو تومي من 14 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  16. تراوح سعر مانجو كيت من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  17. تراوح سعر مانجو كيت من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
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شعبة الفاكهة: "المانجو في متناول الجميع هذا الموسم"

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صديقة تتراجع جنيها، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

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