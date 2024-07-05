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أخبار مصر

2 تريليون جنيه زيادة في قيمة السيولة المحلية لدى البنوك حتى أبريل 2024

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو
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سجَّلت بيانات البنك المركزي المصري نحو 2 تريليون جنيه زيادة في قيمة السيولة المحلية لدى البنوك حتى شهر أبريل 2024، لتصل إلى 10.1 تريليونات جنيه، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، بنسبة زيادة تُقدَّر بنحو 24.7%.

 قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية 

كشف البنك المركزي المصري فى أحدث تقرير له، أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية سجلت 130.586 تريليون جنيه لعدد 1.193 مليون عملية خلال النصف الأول من العام الجاري.

 قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية "RTGS"

وبلغت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية "RTGS" خلال شهر يونيو 2024 نحو 16.898 تريليون جنيه لعدد 175.502 ألف عملية، كما سجلت 21.557 تريليون جنيه لعدد عمليات 206.209 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات نظام التسوية اللحظية خلال شهر أبريل 2024 نحو 21.668 تريليون جنيه، لعدد عمليات 192.287 ألف عملية.

 

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