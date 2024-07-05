5 أسهم تتصدر قائمة الأكثر صعودا في البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع

تصدرت 5 أسهم قائمة الأسهم الأكثر صعودًا فى البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع وجاءت كالتالي:

أصول للوساطة في الأوراق المالية لتغلق عند 0.332 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت12.86%

حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي لتغلق عند 1.207 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%

رامكو لإنشاء القرى السياحية لتغلق عند 1.999 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%

الحديد والصلب المصرية لتغلق عند 27.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

العربية للخزف - سيراميكا ريماس لتغلق عند 0.787 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

تداولات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.

البورصة، فيتو

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% عند مستوى 12257 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

البورصة، فيتو

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.