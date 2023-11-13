لدعم الاحتياطي النقدي، الودائع الخليجية تقترب من 29 مليار دولار في البنك المركزي

كشفت مصادر عن تجديد الكويت ودائع دولارية لها لدى البنك المركزي المصري ما يساهم في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر حاليا.

وتصل قائمة الودائع الخليجية حاليا في البنك المركزي إلى نحو 28.95 مليار دولار.

وتأتي الودائع حسب وضع بعض الدول العربية لها في البنك المركزي كالتالي:

1- الكويت 4 مليارات دولار.

2-قطر 4 مليارات دولار.

3-السعودية 10.3 مليار دولار.

4- الإمارات 10.65 مليار دولار.

أسعار الدولار، فيتو

تفاصيل ودائع السعودية والإمارات

وتعد السعودية والإمارات هما أكبر داعمين للاحتياطي الدولارية في البنك المركزي من خلال تلك الودائع حيث تأتي تفاصيل الوديعة السعودية بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري



أما ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بنحو 10.65 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، والباقي ودائع متوسطة وطويلة الأجل.

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بيانات التضخم في مصر

ومن جانب آخر أعلن البنك المركزي بيانا بمعدلات التضخم قال فيه إنه سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.0% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.



وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.1% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.