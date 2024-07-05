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اقتصاد

تبدأ من 15 جنيهًا، تعرف على أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق

أسعار المانجو في
أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، شهد سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة استقرارًا ملحوظًا، مع  طرح نحو 17 نوعًا في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

«فيتو» تستعرض سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار المانجو لـ 17 نوعًا، التي جاءت كالآتي: 

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو
  • تراوح سعر مانجو عويس بين 25 جنيهًا و35 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو هندي بين 17 جنيهًا و23 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو تيمور بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو زبدية بين 17 جنيهًا و21 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو بلدي بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو فونس بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو فص بين 40 جنيهًا و70 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو دبشة بين 17 جنيهًا و22 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو صديقة بين 18 جنيهًا و22 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو جولك بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو سكري بين 17 جنيهًا و25 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو سنارة بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو فجر كلان، بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو تومي بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو كيت بين 16 جنيهًا و18 جنيهًا.
  • تراوح سعر مانجو كيت بين 16 جنيهًا و18 جنيهًا.
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