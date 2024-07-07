أخبار الفن اليوم: حسام حبيب يرد على الاتهامات بواقعة ضرب شيرين عبد الوهاب.. إبراهيم فايق يعتذر عن عدم الظهور اليوم على MBC مصر.. ولطيفة تطرح أغنية "أنا المرسى"

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأحداث الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

رد المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب على اتهامه بالاعتداء عليها بالضرب وإصابتها إصابات بالغة.

وقال حسام حبيب في تسجيل صوتي لبرنامج “et بالعربي”: “الكلام ده كله في النيابة وهناك شهود.. أنا مقدرش أتكلم عن حاجة في النيابة دلوقتي وكلها ساعات والحقيقة تبان”.

وأضاف “حبيب”: “أقسم بالله الكلام ده كله كدب، وأنا مامديتش إيدي على شيرين.. هي إللي عورت نفسها بطفاية وعورت رجليها بالمقص ود اللي أقدر أقوله”.

كشف المطرب محمد حماقي عن بوستر ألبومه الجديد “هو الأساس” والذي يطرحه قريبا.

ونشر حماقي البوستر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة X، وعلق قائلا: قريبا.. الألبوم الجديد 2024.

يحيي المطرب تامر عاشور، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي صباح يوم 19 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

ومن شروط حفل تامر عاشور المقرر إقامته في الساحل الشمالي ارتداء السيدات فستانا أبيض.

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن شيرين عبد الوهاب بحاجة إلي استشارة نفسية في الفترة الحالية، قائلا: "هي من أهم الأصوات على الساحة العربية بلا منازع وبحضور طاغ، ولكنها تعاني من مشاكل نفسية قاسية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شيرين عبد الوهاب أصبحت غير متأكدة ولا مدركة لخطوتها القادمة، ومؤخرا قدمت بلاغا في طليقها حسام حبيب وليس مستغربا عليها بعد دقائق إعلانها خبر تنازلها عن البلاغ أو المحضر وعودتها لزوجها حسام حبيب".

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق اعتذاره عن عدم تقديم حلقة الليلة من برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر ٢.

وكتب إبراهيم فايق في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: ‏أنا آسف.. باعتذر لكم.. فعلا مش قادر ومش مؤهل نفسيا على الأقل أني أقدم حلقة النهاردة.. تقبلوا عذري وأشوفكم بكره إن شاء الله.

شر المطرب الهندي أبهيجيت باتاشاريا شبيه مبارك فيديو أثناء التقاطه لبعض الصور مع عدد من المعجبين المصريين أثناء تواجده في التشيك.

وكانت صور وفيديوهات المطرب الهندي ابهيجيت باتاشاريا انتشرت على نطاق واسع مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولفتت نظر المصريين نظرا للشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

طرحت النجمة لطيفة أغنية أنا المرسي من ثامن أغاني ألبومها "مفيش ممنوع" بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتحمل الأغنية اسم أنا المرسى وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.

كشفت الفنانة نشوي مصطفي آخر تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير.

وقالت نشوي مصطفي:أنتم نعمة كبيرة ورزق كبير فى حياتى، ألف شكر ألف شكر لله اللي رزقنى بمحبتكم نفسى أرد عليكم واشكركم واحد واحد والله بشكل شخصى

و أضافت:" انا بفضل الله بخير شوية رضوض وتمزق أربطة وكدمات الحمد لله والشكر لله صحيح العربية اتدمرت وللأسف مش مأمنة بس ربنا فدانى بيها الحمد لله ألف حمد وشكر لله

وتابعت: “ربنا يحافظ عليكم وعلى كل حبايبكم وباعتذر انى قافلة التليفون لسه مخضوضة ثوانى صحيح بس منتهى الرعب - اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم (فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)”.