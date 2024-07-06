نجاة نشوى مصطفى من حادث سير مروع
أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن نجاتها من حادث سير مروع.
نجاة نشوى مصطفى
وكشفت نشوى عن صور من الأشعة عقب الحادث، وأرفقتها بتعليق: “قدر الله وماشاء فعل.. ربنا نجانى برحمته ولطفه من حادثة موت.. كل اللي يشوف العربية يستغرب إنى بلطف الله عايشة.. الدنيا متسواش.. أستغفر الله العظيم لى ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليّ.. والحمد لله رب العالمين.. اللي ليه حق عندى لا أعلمه يسامحنى لوجه الله تعالى”.
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