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ثقافة وفنون

إبراهيم فايق يعتذر عن عدم الظهور اليوم على MBC مصر

إبراهيم فايق , فيتو
إبراهيم فايق , فيتو

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق اعتذاره عن عدم تقديم حلقة الليلة من برنامج الكورة مع فايق على قناة إم بي سي مصر ٢.

 

وكتب إبراهيم فايق في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: ‏أنا آسف.. باعتذر لكم.. فعلا مش قادر ومش مؤهل نفسيا على الأقل أني أقدم حلقة النهاردة.. تقبلوا عذري وأشوفكم بكره إن شاء الله.

 

برنامج الكورة مع فايق

 

ويقدم الإعلامي إبراهيم فايق برنامج الكورة مع فايق من الجمعة إلى الإثنين على شاشة قناة إم بي سي مصر ٢ في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

 

حلقة خاصة عن وفاة أحمد رفعت

 

وقدم فايق حلقة خاصة بالأمس عن وفاة اللاعب أحمد رفعت استضاف فيها وكيل اللاعبين نادر شوقي وأثارت الحلقة ردود أفعال واسعة.

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إبراهيم فايق برنامج الكورة مع فايق احمد رفعت وفاة أحمد رفعت مودرن سبورت

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