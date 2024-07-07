الأحد 07 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

المغني الهندي شبيه مبارك يلتقط صورا مع المصريين في التشيك (فيديو)

المطرب الهندي شبيه
المطرب الهندي شبيه مبارك، فيتو

نشر المطرب الهندي أبهيجيت باتاشاريا  شبيه مبارك فيديو أثناء التقاطه لبعض الصور مع عدد من المعجبين المصريين أثناء تواجده في التشيك. 

وكانت صور وفيديوهات المطرب الهندي ابهيجيت باتاشاريا  انتشرت على نطاق واسع مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولفتت نظر المصريين نظرا للشبه الكبير بينه وبين الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

المطرب الهندي شبيه مبارك 

علق الفنان الهندي ابهيجيت باتاشاريا، على تصدره التريند في مصر، بعد أن أطلق عليه المصريين بأنه شبيه الرئيس الراحل مبارك،  قائلًا: "واو أنا تريند في مصر... حسني مبارك"

وانتشر مقطع فيديو للفنان الهندي في برنامج landian idol""، وتفاجىء المصريون بالشبه الشديد بين ابهيجيت باتاشاريا في الشكل والصوت للرئيس الراحل مبارك.

رد شبيه حسني مبارك على تصدره تريند مصر

وأثار تعليق الفنان الهندي ابهيجيت باتاشاريا على تصدره التريند في مصر، ردود أفعال واسعة بين المصريين، الذين أبدوا اندهاشهم بالشبه الكبير بين الفنان الهندي والرئيس الراحل حسني مبارك، فقال أحدهم "شكلك يشبه الرئيس مبارك، ارقد في سلام.. الشعب المصري كله يرى مبارك مرة أخرى في ملامح وجهك، وأيضًا صوتك... أتمنى لك كل التوفيق"

شبيه مبارك هيكسر الدنيا 

ويعد أبهيجيت بهاتاشاريا أحد المشاهير في مجال الغناء في الهند، ومعروف مهنيًا باسم أبهيجيت، هو مغني هندي يغني بشكل أساسي في صناعة الأفلام الهندية، كما غنى أيضًا بلغات أخرى بما في ذلك البنغالية، والماراثية، والنيبالية، والتاميلية، والبهوجبرية، والبنجابية، والأوديا ولغته الأصلية البنغالية، المعروفة في كل من ولاية البنغال الغربية وبنجلاديش.

ولد أبهيجيت باتاشاريا في مدينة كانبور بالهند في 30 أكتوبر عام 1958، وينتمي لعائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة، ولديه 4 أخوات وهو أصغر أشقاءه، له من الأبناء اثنين (جاي بهاتاشاريا، دروف بهاتاشاريا)، متزوج عام 1990، من سوماتي بهاتاشاريا. 

وفي عام 1981 قرر أبهيجيت باتاشاريا السفر إلى مدينة مومباي، لدراسة المحاسبة، ولكنه انشغل عنها وبدء يهتم بالموسيقى وممارسة الغناء بسبب حبه لهما.

رفض والد الموسيقار أبهيجيت باتاشاريا دخوله مجال الغناء والموسيقى، لكنه أصر على رغبته في اقتحام مجال الغناء حتى أصبح من أهم المشاهير في عالم الموسيقى في الهند، حيث قدم مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة بعدة لغات مختلفة، ولم يقتصر نجاحه في الموسيقى والغناء، لكنه مؤلف أغاني وشاعر، كتب عدة أغاني للمطربين الهنود.

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