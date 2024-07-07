طارق الشناوي: شيرين عبد الوهاب تعاني من مشاكل نفسية قاسية (فيديو)

شيرين عبد الوهاب، أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن شيرين عبد الوهاب بحاجة إلي استشارة نفسية في الفترة الحالية، قائلا: "هي من أهم الأصوات على الساحة العربية بلا منازع وبحضور طاغ، ولكنها تعاني من مشاكل نفسية قاسية".

الحالة المزاجية والنفسية لشيرين عبد الوهاب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شيرين عبد الوهاب أصبحت غير متأكدة ولا مدركة لخطوتها القادمة، ومؤخرا قدمت بلاغا في طليقها حسام حبيب وليس مستغربا عليها بعد دقائق إعلانها خبر تنازلها عن البلاغ أو المحضر وعودتها لزوجها حسام حبيب".

شيرين عبد الوهاب، فيتو

طارق الشناوي يكشف أزمة التكوين الشخصي لشيرين عبد الوهاب

وتابع: "كل شيء بالنسبة للتكوين الشخصي لـشيرين عبد الوهاب ممكن وجائز وغير مستبعد، وفي النهاية هي طاقة يتم تبديدها خارج ملعب الفن، والطاقة النفسية معذبة، حالة شيرين قطبية تتحرك من النقيض الي النقيض وليس لديها حل وسط إما حب أو كره زواج أو طلاق خناقة أو عناق، أبيض أو أسود، وأتمنى بمساعدة الأطباء وزملائها تجاوزها الأزمة النفسية".



معاناة شيرين عبد الوهاب الحياتية

وأكمل: "شيرين عبد الوهاب هي ايضا احيانا تتجاوز بالضرب والألفاظ وليس طليقها حسام حبيب، ولا نريد أن نفقد صوت بجمال وابداع شيرين".