الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق الشناوي: شيرين عبد الوهاب تعاني من مشاكل نفسية قاسية (فيديو)

أزمة شيرين عبد الوهاب
أزمة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، فيتو

شيرين عبد الوهاب، أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن شيرين عبد الوهاب بحاجة إلي استشارة نفسية في الفترة الحالية، قائلا: "هي من أهم الأصوات على الساحة العربية بلا منازع وبحضور طاغ، ولكنها تعاني من مشاكل نفسية قاسية".

 

الحالة المزاجية والنفسية لشيرين عبد الوهاب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد": "شيرين عبد الوهاب أصبحت غير متأكدة ولا مدركة لخطوتها القادمة، ومؤخرا قدمت بلاغا في طليقها حسام حبيب وليس مستغربا عليها بعد دقائق إعلانها خبر تنازلها عن البلاغ أو المحضر وعودتها لزوجها حسام حبيب".

 

شيرين عبد الوهاب، فيتو

 

 

طارق الشناوي يكشف أزمة التكوين الشخصي لشيرين عبد الوهاب

وتابع: "كل شيء بالنسبة للتكوين الشخصي لـشيرين عبد الوهاب ممكن وجائز وغير مستبعد، وفي النهاية هي طاقة يتم تبديدها خارج ملعب الفن، والطاقة النفسية معذبة، حالة شيرين قطبية تتحرك من النقيض الي النقيض وليس لديها حل وسط إما حب أو كره زواج أو طلاق خناقة أو عناق، أبيض أو أسود، وأتمنى بمساعدة الأطباء وزملائها تجاوزها الأزمة النفسية".
 

متجوزين أو مطلقين.. شيرين وحسام حبيب متعودين على الأزمات (فيديوجراف)

مصادر: شيرين تقرر الاعتذار عن حفلاتها المقبلة فى لبنان وتركيا

معاناة شيرين عبد الوهاب الحياتية 

وأكمل: "شيرين عبد الوهاب هي ايضا احيانا تتجاوز بالضرب والألفاظ وليس طليقها حسام حبيب، ولا نريد أن نفقد صوت بجمال وابداع شيرين".


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طارق الشناوي شيرين شيرين عبد الوهاب حسام حبيب ازمة شيرين عبد الوهاب

مواد متعلقة

متجوزين أو مطلقين.. شيرين وحسام حبيب متعودين على الأزمات (فيديوجراف)

مصادر: شيرين تقرر الاعتذار عن حفلاتها المقبلة فى لبنان وتركيا

مفاجأة في التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب بعد اعتداء حسام حبيب عليها

شاهد يفجر مفاجأة في واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

الأكثر قراءة

فيتو تكشف تفاصيل الاتفاق السري بين بيراميدز ومسئول كبير بشأن أزمة إبراهيم عادل

بسبب الحرارة، رئيس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدورى الممتاز

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

طارق الشناوي: شيرين عبد الوهاب تعاني من مشاكل نفسية قاسية (فيديو)

تعرف علي موعد ومكان عزاء أحمد رفعت بالقاهرة

جماهير الزمالك توجه رسالة لمجلس الإدارة بعد العودة لحضور المباريات

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

التعليم: عبد اللطيف ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذر من التصريحات المزيفة

منوعات

المزيد

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 07 -07- 2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

عالم أزهري يوضح حكم الشرع في الموت الرحيم والانتحار

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

المزيد
الجريدة الرسمية