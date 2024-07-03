تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا غدا بالإسكندرية
يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفله غدا بالإسكندرية الموافق 4 يوليو الجاري، بالإضافة إلي إستعداده لإحياء عدد أخر من الحفلات
حفل تامر عاشور بالأسكندرية
ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال حفله الغنائي في الأسكندرية غدا عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.
وكان الفنان تامر عاشور أعلن عن جولة غنائية له في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يناير المقبل 2025.
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