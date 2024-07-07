لطيفة تطرح أغنية "أنا المرسى" من ألبومها الجديد (فيديو)

طرحت النجمة لطيفة أغنية أنا المرسي من ثامن أغاني ألبومها "مفيش ممنوع" بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية أنا المرسى

وتحمل الأغنية اسم أنا المرسى وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.

كلمات أغنية أنا المرسى

وتقول كلمات أغنية "أنا المرسي": "أنا المرسى.. في يوم ما تلاقي موج الدنيا بيوديك وبجيبك

أنا مش واحده أول مركبك ما تميل.. هتهرب وتسيبك.. أنا الحضن اللي هيضمك.. في عز البرد ويدفيك.. وأنا اللي هتوهبك احساس.. عن الناس والحياة يغنيك.. أنا اللي هشيل معاك همك وجرحك يتقسم نصين.. أنا اللي بنيت عليها أساس بإيدك يسندك بعدين".