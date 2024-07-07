مصدر رفيع المستوى: توقعات بمشاركة رئيس الـ CIA في مفاوضات القاهرة لتحرير الأسرى وإنهاء الحرب بغزة

كشف مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الـ CIA إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ ٩ أشهر في قطاع غزة- وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

ولفت المصدر إلى أن وفد إسرائيلي يضم مسؤولين من كافة الأجهزة المعنية بمفاوضات الأسرى من المتوقع وصوله القاهرة خلال الساعات القادمة وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بغزة.

