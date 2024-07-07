مصدر رفيع المستوى: توقعات بمشاركة رئيس الـ CIA في مفاوضات القاهرة لتحرير الأسرى وإنهاء الحرب بغزة
كشف مصدر رفيع المستوى، مساء اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس الـ CIA إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وإنهاء الحرب المستمرة منذ ٩ أشهر في قطاع غزة- وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية.
صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
ولفت المصدر إلى أن وفد إسرائيلي يضم مسؤولين من كافة الأجهزة المعنية بمفاوضات الأسرى من المتوقع وصوله القاهرة خلال الساعات القادمة وذلك لاستئناف مفاوضات التهدئة بغزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.