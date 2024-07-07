أبو عبيدة: كتائبنا الـ 24 كسرت جيش الاحتلال بمختلف أرجاء غزة

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد: إن العالم رأى من خلال جرائم الاحتلال في قطاع غزة أكذوبة المنظمات الدولية وعجز قوانين حقوق الإنسان المزعومة.

وأضاف أبو عبيدة: "كل كتائبنا الـ 24 مع كل فصائل المقاومة قاتلت جيش الاحتلال وكسرته بمختلف أرجاء القطاع، ولا مكان في غزة لقوات تتحصن في البيوت كاللصوص ولا لضباط يختبئون وراء المدرعات".

وتابع أبو عبيدة: "معركة رفح وما يسطره مجاهدونا في الشجاعية وغيرهما دليل على قوة مقاومتنا وفشل العدو وهزيمته، وجيش الاحتلال تلقى ولا يزال يتلقى الضربات الموجعة في كل مكان يتوغل فيه داخل قطاع غزة".

واستطرد أبو عبيدة: "محور وسط القطاع المسمى نتساريم سيكون محورا للرعب والقتل وسيخرج منه العدو مندحرا مهزوما".

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 38 ألفا و135 شهيدا و87 ألفا و828 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.