الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو عبيدة: كتائبنا الـ 24 كسرت جيش الاحتلال بمختلف أرجاء غزة

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد: إن العالم رأى من خلال جرائم الاحتلال في قطاع غزة أكذوبة المنظمات الدولية وعجز قوانين حقوق الإنسان المزعومة.

وأضاف أبو عبيدة: "كل كتائبنا الـ 24 مع كل فصائل المقاومة قاتلت جيش الاحتلال وكسرته بمختلف أرجاء القطاع، ولا مكان في غزة لقوات تتحصن في البيوت كاللصوص ولا لضباط يختبئون وراء المدرعات".

وتابع أبو عبيدة: "معركة رفح وما يسطره مجاهدونا في الشجاعية وغيرهما دليل على قوة مقاومتنا وفشل العدو وهزيمته، وجيش الاحتلال تلقى ولا يزال يتلقى الضربات الموجعة في كل مكان يتوغل فيه داخل قطاع غزة".

واستطرد أبو عبيدة: "محور وسط القطاع المسمى نتساريم سيكون محورا للرعب والقتل وسيخرج منه العدو مندحرا مهزوما".

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال  ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية  في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة  ارتفع إلى 38 ألفا و135 شهيدا و87 ألفا و828 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وزير دفاع الاحتلال: علينا إبرام صفقة لاستعادة الرهائن المحتجزين في غزة

رئيس دولة الاحتلال: أغلبية الشعب تدعم صفقة لإعادة الأسرى من غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أبو عبيدة غزة قطاع غزة فلسطين جيش الاحتلال غزة الان طوفان الأقصى كتائب القسام حركة حماس

مواد متعلقة

وزير دفاع الاحتلال: علينا إبرام صفقة لاستعادة الرهائن المحتجزين في غزة

تقارير عبرية: نتنياهو هاجم وزير دفاع الاحتلال والمعارضة واتهمهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة

رئيس دولة الاحتلال: أغلبية الشعب تدعم صفقة لإعادة الأسرى من غزة

مصادر أمنية إسرائيلية تستبعد أي نوايا للانسحاب الكامل من غزة

الأكثر قراءة

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

وظائف خالية بوزارة الصحة، اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

إبراهيم فايق يعتذر عن عدم الظهور اليوم على MBC مصر

تفاصيل مسيرة الطرق الصوفية احتفالا بالعام الهجري الجديد (فيديو وصور)

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024

تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز

النيابة تستدعي إمام عاشور في واقعة مول الشيخ زايد

منوعات

المزيد

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

من بينها السعودية والكويت، موجة حر شديدة تضرب دول عربية

المزيد

خدمات

المزيد

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد 7-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

حصيلة كبيرة لخسائر جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

الإفتاء تكشف سبب بدء العام الهجري بشهر المحرم

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الهجرة علمتنا أن الإنسان يمكنه أن يبدأ من جديد في أي لحظة

المزيد
الجريدة الرسمية