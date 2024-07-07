أول رسالة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد لنتنياهو

قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد في اتصال مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت: "ستارمر أبلغ نتنياهو بضرورة أن تتصرف جميع الأطراف بحذر بشأن شمال إسرائيل، بالإضافة إلي أهمية ضمان توافر الظروف على المدى الطويل لحل الدولتين".

وتابعت: "ستارمر أعرب في اتصاله عن قلق كبير من الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل".

كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

وأعلن القصر الملكي في بريطانيا، الجمعة الماضي، تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني - رسميًا رئيسا للوزراء.

وحقق حزب العمال المعارض في بريطانيا الفوز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.