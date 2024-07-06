السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس وزراء بريطانيا يعلن وقف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

ستارمر، فيتو
ستارمر، فيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، إن المملكة المتحدة أوقفت خطة ترحيل اللاجئين من أراضيها إلى رواندا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "لست مستعدا للاستمرار في السياسة الحالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وتابع ستارمر: "سنناقش مع الشركاء في واشنطن القضايا الدولية المشتركة.. سنتخذ قرارات صعبة لكن هذا لا يعني بالضرورة فرض ضرائب.. ومصلحة بريطانيا قبل مصلحة حزب العمال".

 كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

وأعلن القصر الملكي في بريطانيا، أمس الجمعة، تعيين  كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني - رسميًا رئيسا للوزراء.

وحقق حزب العمال المعارض في بريطانيا الفوز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

رسميًا، القصر الملكي البريطاني يعلن تعيين كير ستارمر رئيسا للوزراء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ستارمر خطة رواندا لترحيل اللاجئين اللاجئين الهجرة غير الشرعية حزب العمال بريطانيا

مواد متعلقة

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

تعرف على تطور العلاقات المصرية البريطانية تزامنا مع تهنئة السيسي لكير ستارمر

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

أول رئيس عربي يوجه رسالة إلى ستارمر بعد توليه رئاسة حكومة بريطانيا

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

لأول مرة، آبي أحمد يتجاهل الحديث عن سد النهضة بالبرلمان، وإثيوبيا تغلق منفذي المياه

التعليم عن فيديو الغش: إلغاء الامتحان للجنة بالكامل حال ثبوت صحته

الدماء غطت جسدها، كواليس خناقة شيرين وحسام حبيب فجرا

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

منوعات

المزيد

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

سعر الألومنيوم اليوم السبت فى الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 6 يوليو 2024

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

الإعلامية لونا الشبل.. من شاشات الإعلام للسيدة الثانية للرئيس السوري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بمواجهة الأزمات

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

المزيد
الجريدة الرسمية