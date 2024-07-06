رئيس وزراء بريطانيا يعلن وقف خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، إن المملكة المتحدة أوقفت خطة ترحيل اللاجئين من أراضيها إلى رواندا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "لست مستعدا للاستمرار في السياسة الحالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وتابع ستارمر: "سنناقش مع الشركاء في واشنطن القضايا الدولية المشتركة.. سنتخذ قرارات صعبة لكن هذا لا يعني بالضرورة فرض ضرائب.. ومصلحة بريطانيا قبل مصلحة حزب العمال".

كير ستارمر رئيسا للوزراء في بريطانيا

وأعلن القصر الملكي في بريطانيا، أمس الجمعة، تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني - رسميًا رئيسا للوزراء.

وحقق حزب العمال المعارض في بريطانيا الفوز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.