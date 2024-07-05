الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

الانتخابات البريطانية، ستارمر رابع زعيم لحزب العمال يطيح بـ"المحافظين" منذ الحرب العالمية الثانية

كير ستارمر، فيتو
كير ستارمر، فيتو

ذكرت تقارير إخبارية أنه من المقرر أن يصبح كير ستارمر رابع زعيم لحزب العمال البريطاني يطيح بحزب المحافظين منذ الحرب العالمية الثانية وأول رئيس وزراء لحزب العمال منذ 14 عامًا.
ولفتت التقارير إلى أن فوز ستارمر كان أقل بقليل من الفوز التاريخي الذي حققه توني بلير عام 1997.


هزيمة حزب المحافظين في بريطانيا

 

وأقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة في الانتخابات البريطانية، وقال إنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.
وأضاف سوناك، الذي حافظ على مقعده في البرلمان البريطاني الجديد: "أنا آسف وأتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات وهناك الكثير لنتعلمه".
وذكرت قناة "آي.تي.في" أن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.
وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.
 

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