الأحد 07 يوليو 2024
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اقتصاد

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

واصلت مؤشرات البورصة الصعود بختام  تعاملات اليوم الأحد، اول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.923 تريليون جنيه، لتربح نحو 15 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 28602 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%عند مستوى 35330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 12359 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 6269 نقاط.

وارتفع   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة. 91% عند مستوى 9140 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2770 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

 وفي نفس السياق، تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

كما هبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

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