بدء محاكمة شقيق كهرباء في قضية مشاجرة رضا البحراوي

بدأت محكمة جنح المعادي، جلسة النطق بالحكم في قضية مشاجرة شقيق محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، والمطرب الشعبي رضا البحراوي.



وتنازل المطرب رضا البحراوي عن اتهامه لشقيق محمود كهربا، لاعب الأهلى، والذى اتهمه فيه بالتعدى عليه، أمام المحكمة.



وحرر مطرب المهرجانات رضا البحراوي، محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.مطرب المهرجانات رضا البحراوي، حرر محضرًا داخل قسم شرطة المعادي ضد شقيق كهربا، بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم وشخصين آخرين بصحبته.