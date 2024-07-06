أخبار الاقتصاد اليوم: انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة.. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وجيمناي أفريقيا تحتفل بإطلاق مكتب وستوديو سينماتك جديدين

شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد التي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة للعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

1-صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

2-التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

3-التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

4-نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

5-رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

6-يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

7-استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

8-خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

9-خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

10-خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

11-خدمات تأمين مجانية.

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 25800 جنيه.

وارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 480 جنيها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو داخل الأسواق المحلية.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 86.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.4% والعرب على 6.0% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 670.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 231.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تنتهي خلال أيام المهلة التى حددتها الشركة المصرية للاتصالات كموعد نهائي لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2024 بدون غرامة.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يونيو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 يوليو.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

تحتفل شركة جيمناي أفريقيا، الأثنين المقبل، بإطلاق نشاطها التنموى بتأسيس فرع جديد للشركة فى الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لاصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجلات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف وصولا لإلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)

وتتضمن فعاليات برنامج الحفل، كلمات افتتاحية لكل من انسي نجيب ساويرس - شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو اف كابيتال، المهندس عدلي توما - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدف شركة جيمناي أفريقيا، والأستاذة يمنى مصطفى - مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالاضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين والدبلوماسين وعدد من العاملين في مجال ريادة الأعمال.

كما يتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة لعدد من الفرق الشبابية التى تخرجت من برنامج دعم الشباب في المجالات الابداعية المخالفة كفرق ( كلاكسيكيات- بانوراما برشا - ايكو ) بالإضافة إلى تكريم إبطال فريق بانوراما برشا بعد حصول فيلمهم التسجيلي" رفعت عيني للسما" على جائزة العين الذهبية فى مهرجان كان السينمائي.

جدير بالذكر أن أبطال فريق بانوراما برشا أحد الخريجين من برامج الدعم الإبداعي والفني الذي تقدمه شركة جيمناي أفريقيا للشباب.

وكانت قد أطلق النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

رغم انتهاء موسم عيد الأضحى الذي يزيد فيه الإقبال على شراء اللحوم وترتفع فيه أسعارها ، إلا أن سعر اللحوم في ارتفاع مستمر.

واستمر سعر اللحوم في الارتفاع عقب انتهاء الموسم وفقًا لتقارير رسمية، بالرغم من أن معظم محلات الجزارة مازالت في إجازة عيد الأضحى، حيث من المتعارف أن إجازة الجزارين تبدأ بعد انتهاء عيد الأضحى، ويحصل فيها الجزارون على إجازة تصل لـ 10 أيام كحد أدنى.

وقال شلبي جابر عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم في ارتفاع رغم قلة الطلب على الشراء من المواطنين، وإغلاق غالبية محلات الجزارة بالتزامن مع حصولهم على إجازة عيد الأضحى.