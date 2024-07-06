السبت 06 يوليو 2024
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اقتصاد

تعرف على بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم في البنك الاهلي المصري

البنك الاهلي،فيتو
البنك الاهلي،فيتو

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة للعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

1-صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

2-التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

3-التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

4-نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

5-رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

6-يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

7-استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

8-خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

9-خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

10-خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

11-خدمات تأمين مجانية.

شريحة الأهلي بلاتينيوم

يتم انضمام العميل في البنك الأهلي إلى شريحة الاهلي بلاتينيوم حين يصبح رصيد العميل يساوي أو يزيد عن 2،000،000 جنيه (أو ما يعادله بأي عملة أجنبية) إلى 5،000،000 جنيه.

حيث انه وبمجرد أن يصبح العملاء مؤهلًين للانضمام، سيتم تسجيلهم تلقائيًا ويقوم مدير علاقات مخصص بالاتصال بهم.

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