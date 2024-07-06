670 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع نسبة 86.7% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.4% والعرب على 6.0% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 670.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 231.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.2% وسجل العرب 7.0% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1,082.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 6,869.4 مليون جنيه وذلك على الأسهم

المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.

البورصة، فيتو

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% عند مستوى 12257 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

البورصة، فيتو

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.