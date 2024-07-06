480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

ننشر سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية، حيث سجل نحو 25800 جنيه.

وارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 480 جنيها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو داخل الأسواق المحلية.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب امس، لتواصل مكاسبها الأخيرة مع تراجع الدولار، وحقق المعدن الأصفر بعض المكاسب هذا الأسبوع بعد أن عززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 2363.61 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي صلاحيتها في أغسطس بنسبة 0.3% إلى 2371.56 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.6% هذا الأسبوع، وتم تداولها على بعد حوالي 100 دولار من مستوى قياسي مرتفع، حيث استفادت من زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وأثرت بيانات التوظيف وأنشطة الأعمال الضعيفة في الولايات المتحدة على الدولار.

الجنيه المغلف وغير المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء وهو الأفضل عند شراء جنيهات ذهب للاستثمار لأنه مضمون ويمكن بيعه في أي مكان غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن يجد صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي يصبح شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.