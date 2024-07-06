السبت 06 يوليو 2024
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اقتصاد

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

التليفون الارضي،
التليفون الارضي، فيتو

تنتهي خلال أيام المهلة التى حددتها الشركة المصرية للاتصالات كموعد نهائي لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2024 بدون غرامة.

سداد فاتورة التليفون الأرضي 

وأصدرت  الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يونيو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 يوليو.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات. 

 

فاتورة التليفون الأرضي، فيتو

 

عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

معرفة  قيمة فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الدخول على موقع المصرية للاتصالات we ودفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الإنترنت، ورابط الاستعلام عن فاتورة الأرضي من هنا

وفور الدخول على موقع المصرية للاتصالات WE EGYPT تظهر خانة إدخال كود المنطقة ويجب من خلالها كتابة كود المنطقة التي يتواجد بها التليفون الأرضي وكتابة رقم الخط الأرضي في الخانة الأخرى المدون أعلاها رقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

ويمكن لكافة مستخدمي الخطوط المنزلية الاستعلام ودفع فاتورة الخط الأرضي من خلال الرابط السابق واتباع الخطوات السابقة.  

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