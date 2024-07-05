أسعار اللحوم الضاني تبدأ من 280 جنيهًا للكيلو في الأسواق
أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
سعر اللحوم الضأن في الأسواق
«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لجوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:
ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق
وسجل سعر لحم الضأن الصافي ارتفاعًا قدره جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 412.8 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي من 330 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.
5.7 جنيه انخفاضًا في سعر لحم ضاني بالعظام
بينما انخفض سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 5.7 جنيه مقارنة بسعرها في اليوم السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 386.8 جنيه.
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 280 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.