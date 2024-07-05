أسعار اللحوم الضاني تبدأ من 280 جنيهًا للكيلو في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لجوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وسجل سعر لحم الضأن الصافي ارتفاعًا قدره جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 412.8 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي من 330 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

5.7 جنيه انخفاضًا في سعر لحم ضاني بالعظام

بينما انخفض سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 5.7 جنيه مقارنة بسعرها في اليوم السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 386.8 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 280 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.