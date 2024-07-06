السبت 06 يوليو 2024
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اقتصاد

جيمناي أفريقيا تحتفل بإطلاق مكتبها الجديد بالصعيد الاثنين المقبل

جيمناي افريقيا،فيتو
جيمناي افريقيا،فيتو

تحتفل شركة جيمناي أفريقيا، الأثنين المقبل، بإطلاق نشاطها التنموى بتأسيس فرع جديد للشركة فى الصعيد بمحافظة الأقصر، وذلك بالشراكة مع برنامج أعمال مصر  الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتستهدف شركة جيمناي أفريقيا من خلال مكتبها الجديد، تقديم الدعم لاصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التى تعمل في المجلات الإبداعية المختلفة في محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف وصولا لإلى محافظة أسوان (بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)

وتتضمن فعاليات برنامج الحفل، كلمات افتتاحية لكل من انسي نجيب ساويرس - شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو اف كابيتال، المهندس عدلي توما - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدف شركة جيمناي أفريقيا، والأستاذة يمنى مصطفى -  مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالاضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين والدبلوماسين وعدد من العاملين في مجال ريادة  الأعمال.

كما يتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة لعدد من الفرق الشبابية التى تخرجت من برنامج دعم الشباب في المجالات الابداعية المخالفة كفرق ( كلاكسيكيات- بانوراما برشا - ايكو ) بالإضافة إلى تكريم إبطال فريق بانوراما برشا بعد حصول فيلمهم التسجيلي" رفعت عيني للسما" على جائزة العين الذهبية فى مهرجان كان السينمائي.

جدير بالذكر أن أبطال فريق بانوراما برشا أحد الخريجين من برامج الدعم الإبداعي والفني الذي تقدمه شركة جيمناي أفريقيا للشباب.

وكانت قد أطلق النسخة الأولى من برنامج جيمناي للشركات الناشئة بالصعيد في عام 2022، حيث قدم الدعم لعدد 45 شركة ناشئة، من خلال دورتين تدريبيتين على مدار 14 شهرا، وتأهلت منهم 18 شركة ليوم العروض التقديمية الذي انتهى باختيار 3 شركات ملهمة للفوز بجوائز مالية.

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