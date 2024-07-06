السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

زيادة 11.5 جنيه، أسعار اللحم الكندوز تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، واصلت أسعار اللحم الكندوز ارتفاعها في الأسواق، بما يتراوح بين 7 و11.5 جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم كندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق

 وسجل سعر اللحم الكندوز كبير السن ارتفاعًا قدره 11.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350 جنيهًا، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

 

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 10 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

  1. بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 392.5 جنيه في الأسواق.
  2. أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق.
  3. يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيهًا في أسواق المحافظات.
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل ارتفاعًا قدره 7 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 390 جنيهًا في الأسواق.
  • سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 420 جنيهًا في الأسواق.
txt

الكيلو يصل لـ 500 جنيه، ننشر أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

txt

أسعار اللحوم الضاني تبدأ من 280 جنيهًا للكيلو في الأسواق

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم ارتفاع سعر اللحوم اسعار اللحم أسعار اللحم الكندوز اسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم اليوم في الأسواق أسعار لحوم اللحوم الحمراء اللحوم الكندوز اللحوم كندوز سعر اللحم سعر اللحم الكندوز سعر اللحوم سعر كيلو اللحم سعر كيلو اللحوم سعر لحوم كيلو اللحم كيلو اللحوم موقع فيتو

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار 17 نوعًا من المانجو بالأسواق... خبير اقتصادي يكشف الطرق العاجلة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.. وننشر سعر اللحوم البتلو

بزيادة 13 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

الكيلو يصل لـ 480 جنيهًا، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

خبير يقترح إنشاء سوق أفريقية مشتركة لحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

تصل لـ 76 جنيهًا، تخفيضات على أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

حقيقة قيام طالب بالثانوية العامة بفتح بث مباشر من داخل اللجنة

بقلب مكسور ودعاء لأهله، محمد صلاح ينعي اللاعب أحمد رفعت

منوعات

المزيد

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية