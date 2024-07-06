زيادة 11.5 جنيه، أسعار اللحم الكندوز تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، واصلت أسعار اللحم الكندوز ارتفاعها في الأسواق، بما يتراوح بين 7 و11.5 جنيه، وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم كندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغير السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم كندوز كبير في الأسواق

وسجل سعر اللحم الكندوز كبير السن ارتفاعًا قدره 11.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 350 جنيهًا، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم كندوز صغير السن فسجل ارتفاعًا قدره 10 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وجاءت أسعارها كالآتي:

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 392.5 جنيه في الأسواق. أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق. يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 420 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل ارتفاعًا قدره 7 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 390 جنيهًا في الأسواق.

سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 420 جنيهًا في الأسواق.