ارتفاع ضحايا مجزرة مدرسة النصيرات بغزة إلى 66 شهيدا ومصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مدرسة النصيرات بقطاع غزة إلى 16 شهيدا و50 آخرين أصيبوا.

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المخيم مما أسفر عن استشهاد 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ