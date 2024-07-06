جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي أطلق من لبنان (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم السبت، اعتراض هدف جوي تم إطلاقه من لبنان.

وكانت قد أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم السبت، إطلاق مجموعة من الطائرات المسيرة على شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب شبكة «العربية»، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع دوي صافرات الإنذار في كريات شمونة بشمال إسرائيل.





حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية



وأمس، أعلن حزب الله اللبناني، في بيان، عن قصف مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة إيليت بصواريخ كاتيوشا.

وفي وقت سابق من الجمعة أكد حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع راميا الإسرائيلي بقذائف مدفعية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كذلك ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على جبل الريحان بمنطقة جزين جنوبي لبنان.

