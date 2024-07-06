السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

مظاهرات بأوروبا تطالب بوقف الحرب على غزة (فيديو)

مظاهرات في أوروبا،
مظاهرات في أوروبا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن هناك مظاهرات انطلقت في عدد من المدن الأوروبية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

مظاهرات بأوروبا تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة

وخرجت المظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، وفي برلين وشتوتغارت بألمانيا، وأوتريخت بهولندا، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بقتل وتجويع المدنيين في غزة وتطالب بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت العديد من المظاهرات في العواصم الأوروبية التي تندد بجرائم الاحتلال وتطالب بوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

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