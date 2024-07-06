مظاهرات بأوروبا تطالب بوقف الحرب على غزة (فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن هناك مظاهرات انطلقت في عدد من المدن الأوروبية تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مظاهرات بأوروبا تطالب بوقف الحرب في قطاع غزة

وخرجت المظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، وفي برلين وشتوتغارت بألمانيا، وأوتريخت بهولندا، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بقتل وتجويع المدنيين في غزة وتطالب بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

لندن تنتفض مجددا من أجل غزة في مظاهرة كبرى تزامنًا مع وصول حزب العمال إلى السلطة وبدء تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة#العرب_في_بريطانيا AUK #غزة #لندن #بريطانيا #مظاهرة pic.twitter.com/zbcXBZFm3h July 6, 2024

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، انطلقت العديد من المظاهرات في العواصم الأوروبية التي تندد بجرائم الاحتلال وتطالب بوقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

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