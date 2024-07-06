السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

حرب غزة، سرايا القدس تقصف تمركزا لآليات إسرائيلية بمحور نتساريم

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني –عن قصفها بقذائف الهاون تمركزا لآليات جيش الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم غرب مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 38098 فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر.


وذكرت الوزارة في بيانها لليوم 274 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، أن عدد المصابين بلغ 87705.
 

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 29 شهيدا و100 مصاب" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة


ونوهت الوزارة إلى أن هناك آلاف الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.


وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شنت القوات الإسرائيلية منذ فجر وصباح اليوم السبت غارات شنتها طائرات الاحتلال ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
 

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