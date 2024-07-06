مظاهرات في عدة مدن إسرائيلية للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن مظاهرات خرجت في عدة مدن إسرائيلية للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

مظاهرات حاشدة في إسرائيل

ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان مشترك صادر عنهم اليوم السبت: لا تسمحوا لنتنياهو بأن يفشل الصفقة مرة أخرى، ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا.

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإتمام صفقة الأسرى

وجاء في بيان عائلات الأسرى:"شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها، ومتطرفوا الحكومة لا يريدون".