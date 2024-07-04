الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

شهيدان بقصف إسرائيلي على منطقة المواصي برفح الفلسطينية

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن  فلسطينيين اثنين استشهدا  بقصف من طائرة  مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر جديدة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و179 مصابا في 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38011 شهيدا و87.445 مصابا منذ 7 أكتوبر.

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طائرة مسيرة رفح العدوان الاسرائيلي علي غزة وزارة الصحة

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