القسام تستهدف دبابتين بقذائف الياسين 105 غربي رفح
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء إنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" في المخيم الغربي بحي تل السلطان غرب رفح.
وفي المقابل اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، بإصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 23 في معارك بقطاع غزة.
خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط بوحدة المستعربين بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم.
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