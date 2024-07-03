الصحة وتعويضات أهالي رفح، ملفات تنتظر محافظ شمال سيناء

غادر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء المحافظة بعد الاعلان عن تغيير المحافظ في حركة المحافظين اليوم.

وشغل اللواء محمد عبد الفضيل منصب محافظ شمال سيناء في 30 أغسطس من عام 2018 ومنذ توليه منصب محافظ شمال سيناء عمل على اعادة فتح مناطق عدة وفتح طرق رئيسية عديدة.

بعد تولي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظا لشمال سيناء قام بفتح وإعادة تشغيل المنطقة الصناعية بمدينة العريش وتشغيل المصانع والورش بها علاوة على إعادة تشغيل مطحن الكرام بعد إغلاق دام لسنوات.

طريق العريش القنطرة ( طريق الموت )

وظل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يحاول إعادة الأوضاع لطبيعتها في المحافظة إلا ان بعض الأمور والملفات لم يتم تحقيق مطالب أهالي شمال سيناء من بينها الاهتمام بالطريق الدولي العريش القنطرة الذي شهد عدة حوادث راح ضحيتها الكثير من الأهالي واصيب آخرين وهو ما أثار غضب المواطنين.

تعويضات أهالي رفح والشيخ زويد

ومن الملفات التي تنظر محافظ شمال سيناء الجديد اللواء خالد مجاور في احتوائها ملف تعويضات أراضي ومنازل رفح والشيخ زويد حيث لا يظل العديد من الأهالي لم يأخذوا تعويضاتهم وهو ما أثار غضب المواطنين في السابق.

كما أن ملف الصحة بالمحافظة يحتاج إلي نظرة عاجلة من قبل المحافظ الجديد حيث ثبت على عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة فسادهم في تلقي أموال غير معلوم مصدرها ما يستدعي سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، علاوة على نقص الكوادر الطبية في القطاع الصحي .

كما سادت حالة من التبرم لدى المواطنين الاهتمام بمدينة العريش دون غيرها من المدن الأخرى مثل مدينة بئر العبد التي يعاني سكانها من تردي الخدمات والبنية التحتية علاوة على مدن وسط سيناء والشيخ زويد ورفح.