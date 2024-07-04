بسبب وجبات "فاسدة"، طائرة أمريكية تحول مسارها وتهبط اضطراريا

اضطرت طائرة تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” الأمريكية إلى الهبوط اضطراريًّا في نيويورك، بعد أن حصل الركاب على وجبات “فاسدة” على متنها.

غادرت الرحلة رقم 136 مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي متجهة إلى أمستردام، مساء أمس (الثلاثاء)، لكن مسارها تحول إلى مطار جون كنيدي بمجرد اكتشاف الطعام الفاسد، وفقًا لصحيفة إندبندنت.

ووفقا للبيانات الواردة من موقع التتبع FlightRadar24. كانت طائرة «دلتا» تحلّق فوق سان بيير وميكلون – وهو أرخبيل فرنسي جنوب نيوفاوندلاند بكندا - عندما حوَّلت مسارها.

هبطت طائرة «إيرباص A330» بسلام في مطار جون كنيدي، الساعة 4 صباحًا صباح 3 يوليو، وكان في استقبالها المسعفون لعلاج الركاب المتضررين.

ومن غير المعروف حاليًا عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة (وهم 277 راكبًا) الذين تناولوا الوجبات الفاسدة، وما إذا كان أي مسافر قد ظهرت عليه أعراض التسمُّم الغذائي.

كتبت واحدة من الركاب المتأثرين بالحادثة عبر منصة «إكس»: «أريد أن أعرف كيف ستوصلني إلى أمستردام اليوم - أنا على متن الطائرة التي تهبط اضطراريًا في مطار جون كنيدي لأنكم قدمتم للركاب طعامًا فاسدًا - لا أحتاج إلى قسائم فندق/ طعام فأنا بحاجة للوصول إلى أمستردام اليوم».

وقال متحدث باسم شركة «دلتا إيرلاينز» في بيان: «تم تحويل رحلة دلتا رقم 136 من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون كنيدي في نيويورك في وقت مبكر من صباح الأربعاء بعد تقارير عن تلف جزء من خدمة الوجبات على متن الطائرة».

وأضاف: "اجتمعت الطواقم الطبية بالطائرة لعلاج الركاب وأفراد الطاقم المتضررين. قام فريق سلامة الأغذية في (دلتا) بإشراك مورِّدينا لعزل المنتجات على الفور وبدء تحقيق شامل في الحادث».

وتابع: “هذه ليست الخدمة التي تشتهر بها شركة (دلتا). ونحن نعتذر بشدة لعملائنا عن الإزعاج والتأخير في رحلاتهم”.

وتقول شركة الطيران إنها “تعمل حاليًا على حل الموقف”، وستقدم المزيد من التحديثات في وقت لاحق.