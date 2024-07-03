مايا مرسي تكشف حلمها بعد توليها حقيبة التضامن الاجتماعي

الحكومة الجديدة، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حلف اليمين كوزيرة في 3 يوليو هو يوم تاريخي للسيدات وله دلالات كبيرة، موجهة الشكر لوزيرة التضامن السابقة نيفين القباج على مجهوداتها خلال فترة عملها بالوزارة على مدار السنوات الماضية، ومن قبلها الدكتورة غادة والي، متابعة: «المهم الآن البناء على ما سبق من عمل الوزراء».

أبرز ملفات وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة

وأوضحت «مايا مرسي»، خلال لقاء خاص لها مع الإعلامية لما جبريل، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه سيتم استكمال ملفات الفئات الأولى بالرعاية وحياة كريمة وملفات تكافل وكرامة والتأكد من أن الدعم والتمويل يصلح لجميع المستحقين، مشددة على أنه سيتم دراسة الأولويات، حيث تحلم بإخراج أسر من دائرة الفقر والعوز، وسيتم دراسة ذلك والفرص المتاحة اقتصاديًا والمشروعات التي ستساعد في ذلك.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

ملف المسنين ودور الرعاية والحضانات وفرصة عمل لفئات تكافل وكرامة

وأضافت وزيرة التضامن أن هناك أعدادا كبيرة في تكافل وكرامة، ولكن الهدف الأسمى هو أن لا يكون هناك جيل وراء جيل يعتمد على الإعانة المادية أو الدعم أو الضمانات المادية، ولكن لابد وأن يحلموا بتدريب ومهنة وعمل، متابعة: «الحكومة متناغمة وهناك تعاون بين الوزراء، ويتم العمل كفريق عمل كبير وهناك تعاون وشراكة»، مشيرة إلى أن المهم ملف المسنين ودور الرعاية والحضانات.

وعد مايا مرسي بعد توليها منصب وزيرة التضامن

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: «لن أستطيع ترك نساء مصر، وسأستمر في دعمهن وخدمتهن بطرق مختلفة عن طريق الوزارة وملفاتها»، موضحة أن المجلس القومي للمرأة أضاف لها الكثير من خلال المعرفة والعمل.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.