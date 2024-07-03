أبرزهن مايا مرسي، قومى المرأة يهنئ الوزيرات في التشكيل الجديد للحكومة

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى جميع الوزيرات اللاتى شملهن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، وهن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى الدكتورة جاكلين عازر لتعيينها فى منصب محافظ البحيرة.

وتقدم المجلس أيضا بخالص التهاني إلى السيدات اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات الوزراء والوزيرات وهن عبلة أحمد علي الألفي نائبة لوزير الصحة، ومارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن، ونهاد شاهين نائبة لوزير النقل، ويمنى البحار نائبة لوزير السياحة والآثار، وصباح محمد عبد اللطيف مشالي نائبة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى السيدات اللاتى تم تعيينهن فى منصب نائبات المحافظين والمحافظات وهن لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائبة لمحافظ الشرقية، وماجدة حنا بباوي نائبة لمحافظ البحر الأحمر، وإيناس سمير حافظ نائبة لمحافظ جنوب سيناء، وحنان مجدي نور الدين نائبة لمحافظ الوادي الجديد، ومنى محمد رضا البطراوي نائبة لمحافظ القاهرة، وهند محمد أحمد عبد الحليم نائبة لمحافظ الجيزة، وإيمان عمر ريان عبد العزيز نائبة لمحافظ القليوبية وأميرة صلاح عبد الحكيم زينه نائبة لمحافظ الإسكندرية، وشيماء محمد الصديق محمد نائبة لمحافظ دمياط.

وأكد المجلس أن هذا التشكيل الجديد للحكومة وحركة المحافظين، ونائبات الوزراء والوزيرات ونائبات المحافظين والمحافظات، يؤكد ثقة القيادة السياسية المعهودة فى المرأة وقدراتها على تولى وإدارة أصعب الملفات، ويتمنى لهن جميعا النجاح والتوفيق فى مهام عملهن.

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير والامتنان الى جميع الوزيرات اللاتي أنهين عملهن بعد أداء مشرف ومتميز في الحقائب الوزارية اللاتي تولينها وفي خدمة الوطن.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

وقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة وأمانته العامة ومقررات وعضوات وأعضاء فروعه بالمحافظات وعضوات وأعضاء لجانه بخالص التهاني القلبية إلى الدكتورة مايا مرسي لتقلدها حقيبة وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكد المجلس بالغ فخره وسعادته بتعيين الدكتورة مايا مرسى فى هذا المنصب الجديد، فهو منصب مستحق وبجدارة لتاريخها الحافل بالانجازات والنجاحات ولكفائتها المهنية وخبراتها الدولية الكبيرة ، ويعد تأكيدا على ثقة القيادة السياسية فى كفاءتها وقدراتها على تحقيق النجاح فى جميع الملفات التى توكل إليها.

وأكد المجلس أيضًا أن الدكتورة مايا مرسي شخصية وطنية من طراز فريد فهى عاشقة لتراب الوطن حتى النخاع، وهو ما لمسه خلال العمل تحت قيادتها على مدار سنوات، حيث كانت تواصل العمل بالليل بالنهار وأمام عينيها دائمًا دعم ومساندة الوطن فى كل لحظة وفى جميع التحديات التى واجهته، ولسان حالها دائمًا أن مصر فوق الجميع وأن حب الوطن ومساندته شرف رفيع.

كما تعد الدكتورة مايا مرسي نموذجًا يحتذى به للقيادة الناجحة الدؤوبة الطموحة المخلصة لعملها بحب وشغف كبير، حيث نجحت فى تحقيق نقلة نوعية فى عمل المجلس القومي للمرأة على جميع المستويات محليًا ودوليًا، وكرست علمها ووقتها وخبراتها الطويلة حتى جعلت منه واحد من أهم مؤسسات الدولة، حتى وصل إلى المرأة والفتاة في جميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية، ونجحت فى عقد شراكات متميزة مع جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة علاوة على العديد من الشراكات الدولية حتى أصبح المجلس نموذج تسعى العديد من دول العالم للاستفادة من تجربته الناجحة والملهمة فى دعم قضايا المرأة فى جميع المجالات، وأصبحت جهود تمكين المرأة في مصر نموذجًا ومحركًا فى المحافل الدولية.