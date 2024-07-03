ملفات تنتظر وزيرة التضامن مايا مرسي، أبرزها دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية

تنتظر مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة العديد من الملفات على طاولة وزارة التضامن الاجتماعي، بعد إعلان توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي في التشكيل الوزاري الجديد.

وتتضمن وزارة التضامن العديد الملفات الشائكة خاصة لأنها تمس فئة كبيرة من الفئات الأولى بالرعاية ومنهم: 5.2 مليون أسرة ببرنامج ” تكافل وكرامة”، الأيتام، المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، أصحاب المعاشات، وغيرهم.

العديد من الملفات المفتوحة والجاري العمل عليها تركتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لخليفتها على كرسي الوزارة مايا مرسي ومنها برنامج تكافل وكرامة الذى تم إطلاقه منذ عام 2015 بتمويل وفرته الحكومة المصرية من الموازنة العامة للدولة بمساهمة تمويلية من البنك الدولي وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذه يغطى حتى الآن ما يقرب من 5.2 مليون أسرة، حيث تم خلال العام الماضى إضافة مليون أسرة وهو ما يعكس توسع شبكة الحماية بشمول أعداد أكبر من الأسر المستفيدة.

شبكات الأمان الاجتماعي

تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 7,400 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة 94 مليار جنيه، بالتنسيق ما بين التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني، دعم 750 ألف امرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 7 مليار جنيه مصري سنويًا.

5 ملايين طالب من غير القادرين، في رعاية الوزارة يتم اعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج “تكافل” أو من برنامج “تكافؤ الفرص التعليمية”، هذا إلى جانب دعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات المجتمعية بإجمالي مليار جنيه مصري اتساقًا مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.

توفير وحدات سكنية وتجهيزها وتأثيثها لصالح السكان المنقولين من المناطق غير العشوائية وغير الآمنة المناطق المطورة، وتم ذلك في عهد القباج لصالح 25,000 أسرة بإجمالي تكلفة 810 مليون جنيه مصري.

كما تتولى وزيرة التضامن رعاية الأسر المستفيدة من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج “حياة كريمة”.

ملف العمالة غير المنتظمة

يمثل ملف دعم الحرفيين والأسر المنتجة وصنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات، من أهم الملفات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة والتي من مهام الوزيرة الجديدة استكمال ما تم إنجازه في هذا الملف من دعم هذه الفئات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، وتدريب مهني وفني لحوالي 20 ألف عامل وعاملة.

إلى جانب ملف دعم صغار الصيادين في إطار المبادرة الرئاسية “بر أمان”، حيث تم دعم أدوات صيد لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 مليون جنيه، وصرف تعويضات الإجمالي 4000 صياد تعويضًا عن فترات توقف الصيد بإجمالي 50 مليون جنيه

أصحاب المعاشات

من أهم الملفات الشائكة على مائدة وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة هو “أصحاب المعاشات”، والتي تم زيادة عددهم خلال الفترة من 2014 لـ 2023، ليصبح 11,5 مليون مستفيد عن ذات الفترة، بتكلفة 74 مليار جنيه.

المسنين والايتام

يبلغ عدد المستفيدين من كبار السن نحو 4,600 من خدمات الرعاية في 172 دار مسنين و191 نادي مسنين إلى جانب، دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية (الأيتام)، وتقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، بتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي الأيتام المكفولين في أسر بديلة بلغ 20,000 مقابل 8000 طفل في مؤسسات الرعاية اتساقًا مع سياسة الدولة نحو الرعاية البديلة في بيئة أسرية والحد من مؤسسات الرعاية.

صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية، وينتظر “مرسي” استكمال زيادة مراكز علاج الإدمان، وتطوير خدمات الخط الساخن.