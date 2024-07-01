هيئة البث الإسرائيلي: الموافقة على الانتقال للمرحلة الأخيرة من الحرب على غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن المستوى السياسي يوافق على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب على غزة خلال الشهر الحالي.

الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من الحرب علي غزة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستوى السياسي أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا للمرحلة الثالثة والأخيرة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب اتساع الحرب.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الضوء الأخضر الممنوح لجيش الاحتلال سيتيح مواصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر.