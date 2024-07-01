حزب الله يعلن استهداف عدد من مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله، اليوم الإثنين، استهداف عدد من المواقع العسكرية التي تتمركز بها قوات الاحتلال، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وانتقال الحرب من غزة إلى لبنان.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بقذائف المدفعية.

حزب الله يستهدف عددا من مواقع جيس الاحتلال

وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصًا في بلدة حولا، ‏استهدف مقاتلو حزب الله جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة راموت ‏نفتالي بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كما استهدف حزب الله مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏دوفيف، وموقع ‌‏معيان باروخ، بقذائف المدفعية، مما أدى إلى اندلاع النيران بداخله.

كذلك، استهدف مقاتلو حزب الله مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، بجانب استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفرجلعادي، فضلا عن استهداف مبانٍ ‏يستخدمها جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة غرانوت هجليل.

في المقابل، شن جيش الاحتلال غارتين بعد ظهر اليوم على بلدة كفركلا، وغارة على بلدة عيتا الشعب، كما شن قصفا مدفعيا على عيترون وعلما الشعب.