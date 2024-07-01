الثلاثاء 02 يوليو 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: بدأنا إجلاء السكان من منطقة شرق خان يونس

خان يونس، فيتو
خان يونس، فيتو
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زعم جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين أن قواته بدأت إجلاء السكان من منطقة شرق خان يونس بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من المنطقة نحو غلاف غزة.

إجلاء جماعي للفلسطينيين من خان يونس

وأمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء جماعي للفلسطينيين من معظم أنحاء خان يونس، يوم الاثنين، في إشارة إلى أن القوات من المرجح أن تشن هجوما بريا جديدا في ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على شبكات التواصل الاجتماعي "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا" وبلدات أخرى "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".

كما لفت تقرير لـ "سكاي نيوز" أن فلسطينيين تلقوا مكالمات مسجلة على هواتفهم من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

يشير الأمر إلى أن خان يونس ستكون أحدث ضحية للغارات الإسرائيلية المتكررة على أجزاء من غزة التي اجتاحتها بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية لملاحقة نشطاء حماس.

والأسبوع الماضي، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مماثل من منطقة الشجاعية شمال غزة، حيث يدور قتال عنيف منذ ذلك الحين.

وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إطلاق "عشرين مقذوفا" من جنوب القطاع على إسرائيل دون تسجيل إصابات.
 

الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء معظم أحياء خان يونس

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس

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جيش الاحتلال غلاف غزة خان يونس حماس إسرائيل

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