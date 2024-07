سيناريو فيلم Pirates of the Caribbean 6 في انتظار موافقة ديزني

Pirates of the Caribbean ، كشفت تقارير صحفية، أن سيناريو الجزء السادس، من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي ـ "Pirates of the Caribbean 6"، أصبح جاهزًا، وفي انتظار موافقة شركة ديزني عليه.

وأكدت التقارير، أن شركة ديزني، حتى الآن لم تتعاقد مع بطل الفيلم، مشيرة إلى أن ديزني ترغب في بطل جديد غير جوني ديب، بعد وقوع خلافات بينهما.

أوستن بتلر يكشف حقيقة انضمامه لطاقم عمل Pirates of the Caribbean

كشف الممثل أوستن بتلر، عن حقيقة إسناد دور البطولة له في سلسلة أفلام، Pirates of the Caribbean، بدلا من النجم جوني ديب.

وأوضح أوستن بتلر، أثناء حديثه مع برنامج ET، أنه بالرغم من أنه لم يكن على علم، بمثل هذه الشائعات، إلا أنه من محبي سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي منذ الطفولة، قائلا: "من الصعب الوصول لمستوى الأفلام السابقة،، لأنهم فعلوا ذلك بشكل رائع، ولقد أحببت ما فعله جوني ديب حقًا،، فهو جسد شخصية جاك سبارو، بشكل لا يمكن تجاوزه بسهولة".

أوستن بتلر الأقرب لاستبدال جوني ديب في سلسلة Pirates of the Caribbean

كشفت تقارير صحفية، أن الممثل الشاب، أوستن بتلر، هو الأقرب لاستبدال الممثل الشهير، "جوني ديب"، في سلسلة "Pirates of the Caribbean”.

وذكرت التقارير الصحفية، أن شركة ديزني، تجري في الوقت الحالي، مفاوضات، وتجارب آداء مع الممثل أوستن بتلر، تمهيدا، للتوقيع معه ليكون بطلا لسلسلة أفلام Pirates of the Caribbean، الجديدة، بعد رفض جوني ديب العودة للتعاون مع الشركة.