رئيس جامعة برج العرب: الجامعات التكنولوجية تخدم العلم الأكاديمي (فيديو)
أكد الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن الجامعة أنشئت بقانون 72 لعام 2019، مشددًا على أن الجامعات التكنولوجية تخدم العلم الأكاديمي والعلم المهني، وهو ما تحتاجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجوهري، في مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوز"، أنه جرى العمل على إنشاء 10 جامعات لخدمة سوق العمل، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعمل دراسة جدوى بخصوص التخصصات التكنولوجية المختلفة.
السيسي يتابع الجامعة
وتابع: "في العام الماضي، تفقد الرئيس السيسي الجامعة وكانت زيارة موفقة واطلع على مستوى الطلاب لدينا"، مشيرًا إلى أنّ إن التخصصات الموجودة في الجامعات التكنولوجية تؤهل الطالب لسوق العمل، خاصة أن تلك الجامعات تعمد على الصناعات في مختلف المجالات، وإدخال التكنولوجيا بها.
وقال: "كل تخصص في الجامعات التكنولوجية يخدم المنطقة الموجودة فيها مثل تكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الجرارات الزراعية والصناعات الغذائية، و40% من الصناعات الغذائية في الإسكندرية موجودة لدينا في برج العرب، ولدينا تكنولوجيا العلوم الصحية وبرامج للصناعات الدوائية التي تدعم شركات الدواء".
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