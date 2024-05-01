أخبار الرياضة اليوم، خطة الزمالك لحل أزمة بو طيب، مفاجأة قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي، التعادل يحسم قمة البايرن ضد الريال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الزمالك يكشف إجمالي الديون المستحقة على النادي وخطة حل أزمة خالد بو طيب

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مطالبة القلعة البيضاء السلطات المعنية من أجل الحصول على الموافقة بالسعة الجماهيرية الكاملة لإستاد القاهرة في نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

وبشأن قضية خالد بو طيب، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أمامنا مسار مهم بشأن إبرام اتفاق تسوية مع خالد بو طيب، ونتواصل حاليا مع محاميه بشأن جدولة الغرامة المستحقة علي الزمالك ودفعها عبر أقساط لرفع إيقاف القيد، ونحن في انتظار رد اللاعب.

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الدوري المصري، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت على رأسها استبعاد محمد مجدي أفشة وأيضا طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وكريم فؤاد.

دوري أبطال أوروبا، تعادل بايرن ميونخ وريال مدريد 2/2 في ذهاب نصف النهائي

تعادل ريال مدريد مع مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الأول ملعب "أليانز أرينا".

استبعاد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام الإسماعيلي

قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد كريم فؤاد لاعب الفريق، من قائمة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي.

وجاء استبعاد كريم فؤاد من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي لأسباب فنية لدى المدرب السويسري.

وأكد مصدر أن كريم فؤاد سليم ولا يعاني من أي إصابات ولكن استبعاده جاء بناء على قرار من كولر.

الهلال يفوز على اتحاد جدة ويتأهل لنهائي كأس الملك السعودي

حقق الهلال السعودي فوزا مستحقا على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن نصف نهائي كأس الملك السعودي.

وسجل البرازيلي ميشيل هدف التقدم لصالح الهلال خلال أحداث الشوط الأول التي شهدت طرد سافيتش لاعب وسط الهلال.

وفي الدقيقة 67 تمكن اتحاد جدة من إدراك هدف التعادل، وجاء الهدف الأول للاتحاد بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء ويقابلها عبد الرزاق حمد الله بلمسة من داخل المنطقة وتهز الشباك.

الترجي يتسلح بطلب خاص للسلطات التونسية قبل مواجهة الأهلي بنهائي أفريقيا

تقدم مسئولو نادي الترجي التونسي، بطلب خاص للسلطات التونسية قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت صحيفة الشروق التونسية في عددها اليوم، أن نادي الترجي طالب مسؤولي تونس بالسماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للملعب الأولمبي برادس مستضيف مواجهة الأهلي، مؤكدين أن السلطات التونسية لم تستجب لطلب نادي الترجي التونسي حتى اللحظة، ولا يزال الأمر محل دراسة.

لافيينا: اتحاد الكرة ضحك علينا ولبسنا في دوري المحترفين ومش لاقيين رعاة

أكد وائل حبيب مدير الكرة بنادي لافيينا، أن بطولة دوري المحترفين ليست من ضمن قائمة اهتمامات وأولويات مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وظهر ذلك خلال الفترة الأخيرة من عمر البطولة، سواء على مستوى التحكيم أو التنظيم.

بقى واحد تاني، الأرقام تكشف انهيار أداء محمد صلاح مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

يعيش النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فترة غير جيدة مع فريقه، من حيث النتائج والأرقام الفردية منذ العودة من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر

تقرير مغربي: عقوبات جديدة ضد اتحاد العاصمة بعد الانسحاب أمام نهضة بركان

كشفت صحيفة المنتخب المغربية عن اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لتوقيع عقوبات جديدة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد الانسحاب من مباراة الإياب أمام نهضة بركان التي كان مقررا أن تجرى يوم الأحد الماضي في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية

نقل مباراة الزمالك وسموحة إلى برج العرب

تقرر نقل مباراة الزمالك أمام سموحة في بطولة الدوري المصري إلى ستاد برج العرب بدلا من ستاد اسكندرية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد سموحة يوم الأحد القادم الساعة 7 مساء كما تم فتح باب حجز التذاكر للمباراة.