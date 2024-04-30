بقى واحد تاني، الأرقام تكشف انهيار أداء محمد صلاح مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

يعيش النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فترة غير جيدة مع فريقه، من حيث النتائج والأرقام الفردية منذ العودة من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر

انهيار أداء محمد صلاح مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

وسلطت شبكة "سكاي سبورتس" الضوء على تباين أرقام صلاح هذا الموسم والتي تشير إلى سر تراجع مستواه في النصف الثاني من الموسم.

وتظهر الإحصائيات التراجع الذي عانى منه صلاح منذ بداية العام الحالي والعودة من البطولة الإفريقية

وانضم صلاح إلى معسكر منتخب مصر في يناير الماضي، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية قبل العودة مصابا، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

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وتكشف الأرقام أن معدل صلاح التهديفي قبل يناير الماضي بلغ 0.72 هدف بكل مباراة، مقابل 0.53 في آخر 3 أشهر.

كما تراجع معدل تمريرات صلاح الحاسمة أيضا، مسجلا 0.18 هدف يصنعه كل مباراة بعد يناير الماضي، مقارنة بـ0.41 قبل تلك الفترة.

أما على صعيد الإسهامات التهديفية، فقد بلغ صلاح 1.14 هدف/ مباراة في النصف الأول من الموسم، فيما تراجع إلى 0.71 منذ مطلع يناير/الماضي.

ومن ناحية الأهداف المتوقعة، فإن معدلها يرتفع مع بداية العام الحالي إلى (0.82) مقابل (0.74) في النصف الأول من الموسم، وهو ما يدلل على إهداره الكثير من الفرص السهلة.

الغريب أن محاولات صاحب الـ31 عاما زادت على المرمى منذ يناير الماضي، لتصل إلى 2.47 تسديدة كل مباراة، مقابل 1.70 في بداية الموسم، وهو ما يؤكد غياب دقة اللمسة الأخيرة مؤخرا.

ندم محمد صلاح على عدم الذهاب إلى السعودية

من جهة أخرى، يرى الصحفي الشهير إيان ليدمان أن محمد صلاح يظهر وكأنه نادم على عدم مغادرة ليفربول الصيف الماضي، عندما تقدم نادي اتحاد جدة بغرض خرافي لاستقطابه إلى الدوري السعودي.

وقال إيان ليدمان في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أتساءل قليلًا عما إذا كان صلاح يشعر بالإحباط كشخص يشعر أنه اتخذ قرارًا سيئًا في الصيف الماضي".

وأضاف: "عندما بدأنا في إجراء هذا البودكاست في أغسطس قرب نهاية فترة الانتقالات، كان هناك الكثير من الحديث عن ذهاب صلاح إلى المملكة العربية السعودية، أليس كذلك؟".

وواصل:"حتى الموعد النهائي كان هناك ذعر في الأنفيلد بشأن رحيل محمد صلاح، لم يرحل، وأتساءل الآن ما إذا كان يفكر (حسنًا، لقد بقيت، وأظهرت القليل من الولاء، وكل ما علي أن أظهره هو ميدالية كأس كاراباو وموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز سقط من الهاوية)".

وأردف: "أنا لا أقول إن هذا صحيح، لكنني أتساءل عما إذا كان هذا في ذهنه قليلًا، ولهذا السبب نرى محمد صلاح الذي لا نعرفه على أرض الملعب".

واختتم: "صلاح يبدو لي في الوقت الحالي وكأنه رجل ربما يشعر أنه اتخذ القرار الخاطئ في الصيف الماضي".