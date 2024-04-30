الدوري المصري، مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت على رأسها استبعاد محمد مجدي أفشة وأيضا طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد وكريم فؤاد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.



في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبد المنعم - على معلول.

في خط الوسط: مروان عطية - - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور

في خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

وغاب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن تدريبات عن مران المارد الأحمر الجماعي بسبب آلام عضلة السمانة.

فيما واصل ﻿حمزة علاء تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

لقطات من تدريبات الأهلي أمس استعدادًا للإسماعيلي

وبدأ المران بالجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب ‏الخططية خلال تدريبات الكرة.‏

Advertisements

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة ‏التحضير لمباراة الإسماعيلي.‏

كما حرص المدير الفني على الحديث مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق قبل مشاركته في ‏التدريبات الجماعية للاطمئنان على حالته، بعدما أكد الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزية اللاعب طبيًّا للمشاركة مع الفريق في التدريبات عقب تعافيه من إصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية.‏

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس ‏للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات.‏

وبدأ الأهلي استعداداته لمباراة الإسماعيلي بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي فى السابعة مساء الأربعاء القادم.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الإسماعيلي القادمة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس الأول السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأجيل 3 مباريات للأهلي

وينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي.

وحسب الإعلان الأول من الرابطة كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.

والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.